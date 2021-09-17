فنون ومشاهير

فنانة تفقد وعيها بحفل "الموريكس دور"

Lebanon 24
17-09-2021 | 15:59
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 فقدت الفنانة العراقية رحمة رياض وعيها لدى وصولها السجادة الحمراء لحضور حفل "الموريكس دور" لهذا العام، وسط الحضور الذي تجمهروا حولها من أجل المساعدة.
وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر كيف فقدت رحمة وعيها وكانت برفقة خطيبها الفنان العراقي ألكسندر علوم، الذي ساعدها وظل بجانبها لتتحسن وتتمكن من التنفس بسبب الإزدحام، كما حضر الصليب الأحمر لدعمها ومعرفة ما حصل معها.
ويقام مساء اليوم، حفل "الموريكس دور" بدورته العشرين بعد غياب دام عامين، كما تم تأجيله بسبب إنفجار بلدة التليل في منطقة عكار اللبنانية.
 
 
 
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