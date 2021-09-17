جورج وسوف في جرش

يحيي المطرب جورج وسوف حفل غنائي كبير ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 35، والتي تنطلق فعالياته من 22 الجاري حتى الثاني من أكتوبر المقبل.ومن المقرّر أن يحيي جورج وسوف حفله في ثالث ليالى المهرجان في 24 الجاري، واعدا جمهوره بأن تكون حفلة مميزة وطربية.وكان آخر أعمال جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التي طرحها باللهجة المصرية، وقد ظهر في الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.