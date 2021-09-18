ظهرت كالأميرات: نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في الموريكس دور.. وتكشف عن قرار هام (صور وفيديو)

خطفت الممثلة نادين نسيب نجيم الأنظار خلال مشاركتها مساء أمس الجمعة في حفل توزيع جوائز الـ"موريكس دور" الذي أقيم في بيروت.

وأطلّت نادين بفستان أنيق من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، تميزّ بقماش فضي متلألئ وبتصميم كلاسيكي ناعم أظهر رشاقتها وخصرها النحيل من خلال حزام فضي عريض.

View this post on Instagram

A post shared by Ola NNN's (@ola.nnn)





ورغم تكرار ارتداء الفستان في أكثر من مناسبة من قبل بغض النجمات إلا ان جمال نادين وفخامة التصميم الملوكي الذي أبرز أنوثتها بشكل واضح مع كاب عند الأكتاف أضاف لمسة وفخامة إضافية الى الفستان.

View this post on Instagram

A post shared by Jony Matta Ghorayeb (@jonymatta)





وحصدت نادين جائزة "موريكس دور" عن فئة أفضل ممثلة لبنانية عربية عن مشاركتها في مسلسلي "عشرين عشرين" و"خمسة ونص".

من جهة أخرى، أعلنت نادين أنها ستغيب في رمضان 2022 لأسباب خاصة من بينها الاهتمام بشركتها والبزنس الخاص بها واهتمامها بأولادها.