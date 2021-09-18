فنون ومشاهير

ظهرت كالأميرات: نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في الموريكس دور.. وتكشف عن قرار هام (صور وفيديو)

Lebanon 24
18-09-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-865060-637675357895699112.PNG
Doc-P-865060-637675357895699112.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خطفت الممثلة نادين نسيب نجيم الأنظار خلال مشاركتها مساء أمس الجمعة في حفل توزيع جوائز الـ"موريكس دور" الذي أقيم في بيروت.

 

وأطلّت نادين بفستان أنيق من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، تميزّ بقماش فضي متلألئ وبتصميم كلاسيكي ناعم أظهر رشاقتها وخصرها النحيل من خلال حزام فضي عريض.

A post shared by Ola NNN's (@ola.nnn)


 
 

ورغم تكرار ارتداء الفستان في أكثر من مناسبة من قبل بغض النجمات إلا ان جمال نادين وفخامة التصميم الملوكي الذي أبرز أنوثتها بشكل واضح مع كاب عند الأكتاف أضاف لمسة وفخامة إضافية الى الفستان.

A post shared by Jony Matta Ghorayeb (@jonymatta)

 

 
 

وحصدت نادين جائزة "موريكس دور" عن فئة أفضل ممثلة لبنانية عربية عن مشاركتها في مسلسلي "عشرين عشرين" و"خمسة ونص".

 

 

من جهة أخرى، أعلنت نادين أنها ستغيب في رمضان 2022  لأسباب خاصة من بينها الاهتمام بشركتها والبزنس الخاص بها واهتمامها بأولادها.

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:29 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2021-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:00 | 2021-09-18
02:00 | 2021-09-18
23:00 | 2021-09-17
16:04 | 2021-09-17
16:00 | 2021-09-17
15:59 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website