فنون ومشاهير

قصي خولي "يُفاجئ" الجميع بإطلالة غريبة بالشعر الأحمر.. ويتعرض للسخرية والانتقادات! (صور وفيديو)

Lebanon 24
18-09-2021 | 02:00
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فاجأ الممثل السوري قصي خولي الجمهور بإطلالته مساء أمس الجمعة، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الـ"موريكس دور"، حيث بدا بلوك غريب جداً وجريء لجهة شعره وشاربه.

 

A post shared by Murex D'or (@murexdor)


 

ويبدو أن النجم السوري في صدد التحضير لعمل فني جديد، وهو كعادته يحرص على تشويق محبيه للدور المختلف الذي سيقدمه من خلال صوره بإطلالات جديدة، وظهر هذه المرة بلوك جريء بشعر طويل مبعثر باللون الأحمر وشارب كثيف وطويل باللون الأسود، وتم تشبيهه بالنجم العالمي جوني ديب.

A post shared by Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosaikhaulii)


 

وحصل النجم السوري على جائزة أفضل ممثل عن مسلسل "2020" في الموريكس، وكان عليه الصعود إلى المسرح للمشاركة في تكريم المنتج صادق الصباح مع الممثلة نادين نسيب نجيم إلا أنّه تأخر في الصعود في الحضور بسبب تصوير عمل، وهو ما أكد سبب حضوره بهذا اللوك الغريب.

A post shared by MOOD 🌹 (@mymood_2021_)

 

 
 

وشكل ظهور قصي بهذا اللوك الغريب صدمة لعدد كبير من متابعيه، وتعرض للكثير من الانتقادات والتعليقات الساخرة كونه كشف عن شكل الشخصية أولاً، وثانياً حضوره بهذا الشكل لا يناسب الحفل والمناسبة، لافتين الى انه كان الأجدى أن يخفي اللوك بطريقة ما خلال الحفل ومن ثم يعود اليه خلال التصوير. في حين أشاد القسم الأكبر من محبيه بجرأته عدم اهتمامه بالمظاهر وتركيزه بشكل أساس على ما يقدمه لتكون الشخصية غنية ومقنعة.

 

ومن بين تعليقات الجمهور: "جوني ديب الغلابة".. وتابع آخر "لما أطلب جوني ديب من جولي شيك".. واضاف أحدهم "هذا وش فيه انهبل ليش هيك عامل بحاله"..في حين كان هنالك تعليق "الواضح انو اللوك لـ مسلسل جديد، بس برضه مش لابقله"...

المصدر: لها
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