ممثل لبناني ينسى زوجته على المسرح.. ويوجه لها رسالة اعتذار! (صور وفيديو)

فاز الممثل اللبناني باسم مغنية بجائزة الموريكس دور التي أقيمت مساء أمس الجمعة كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "للموت".

وشكر باسم ادارة المهرجان ، وقد اهدى الجائزة الى روح والده الراحل الذي فقده منذ عدة اشهر، وشكر عائلته وخص بالشكر المنتج جمال سنان الذي عمل معه اكثر من 10 سنوات، الا انه نسي شكر زوجته شيرين.

فنشر باسم صورة لزوجته على انستغرام معتذرا منها بالقول: "عذرا توأم روحي...عذرا حبيبتي وشريكة حياتي وملهمتي...عذرا يا من جعلتني أكثر نجاحا في هذه الحياة... اليوم في حفل تكريمي في الموركس دور شكرت الكثيرين ولم أوجه لك أي كلمة واحدة. أنا الذي كنت أحضر سطورا لأقولها لك في ختام الكلمة لأنك مسك الختام. فرحتي ناقصة اليوم او بالأحرى لم تعد فرحة. كل ذلك بسبب رهبة المسرح. أنت قدرت موقفي وكانت ردة فعلك ( ما تعتل هم حبيبي بتصير)

عذرا حبيبتي لولا وجودك في حياتي لما كنت واقفا اليوم على خشبة المسرح. أحبك".