فنون ومشاهير

وسام الأمير يعاتب الـ Murex d'or بسبب ناريمان عبود

Lebanon 24
18-09-2021 | 11:00
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عاتب الفنان اللبناني وسام الأمير لجان الـ Murex d'or على عدم استذكار زوجته الراقصة اللبنانية الراحلة ناريمان عبود، وكتب عبر حسابه الخاص على "تويتر": "يا لجنة الموركس دور ناريمان عبود اللي شغلت الناس بحياتا وبموتا ما بتستاهل منكم التفاته او تحيه لروحا،،،؟؟؟ الله يرحما وان شا الله يرحمكن".
يُذكر أن الوسط الفني صُدم برحيل ناريمان في شهر شباط الماضي، بعد معاناة مع فيروس كورونا. وكانت أدخلت إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا، وأمضت فترة 15 يوماً، لكنها لم تستطع مقاومة المرض، وهزمها في النهاية.
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