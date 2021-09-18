هند القحطاني بإطلالة جريئة جدًّا (صورة)

نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني مقطع فيديو جريء لها، حيث كانت تجلس في حديقة وتتشمس.

واعتبر البعض أن اللقطات التي ظهرت فيها هند فاضحة خصوصًا وأنها تنتمي لمجتمع سعودي محافظ.