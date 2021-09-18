فنون ومشاهير

هند القحطاني بإطلالة جريئة جدًّا (صورة)

Lebanon 24
18-09-2021 | 14:00
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نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني مقطع فيديو جريء لها، حيث كانت تجلس في حديقة وتتشمس.
 
واعتبر البعض أن اللقطات التي ظهرت فيها هند فاضحة خصوصًا وأنها تنتمي لمجتمع سعودي محافظ.
 
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هند القحطاني

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