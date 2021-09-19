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فنون ومشاهير
نادين نسيب نجيم عن إطلالة قصي خولي بـ"الموريكس دور": "صدمني ما عرفته"
Lebanon 24
19-09-2021
|
02:00
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أثار الفنان السوري قصي خولي، جدلاً كبيرا بسبب إطلالته التي وصفها البعض بالغريبة والجريئة التي حضر بها حفل توزيع جوائز "موريكس دور" للعام الجاري 2021.
وظهر خولي بشعر بني طويل لململه في ذيل حصان قصير، وشارب بنفس لون شعره، وهو ما جعل الجمهور يتساءل إذا ما كان يستعد لعمل درامى جديد.
وفي تعليق لنادين نجيم لـET بالعربي، قالت: "ما عرفته، صدمني، قلت بني شي مغبشة! بس أنا عارفه انه للكاريكتر ولابق له".
المصدر: نواعم
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