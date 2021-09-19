فنون ومشاهير

كيف علّقت ليليان نمري على عدم تكريمها في "الموريكس دور" عن شخصية "جورجيت درباس"؟

Lebanon 24
19-09-2021 | 00:30
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علّقت الممثلة ليليان نمري على عدم تكريمها في حفل "الموريكس"، عن دورها في شخصية "جورجيت درباس" في مسلسل "عا اسمك". وكتبت عبر منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، وقالت:
 
"صبااااحو يا غاليين
لكل اللي عم يسألوني ليش ما تكرمت عن دوري بمسلسل عا إسمك بشخصية جورجيت درباس درباس بحب وضحلكم : بالنسبة أللي مش مهم اتكرم عن عمل الأهم اتكرم عن مسيرة عمرها ٥٤ سنة ولليوم انا مكرمة ٧٠ تكريم من الجامعات والمدارس والجمعيات الأهلية والمؤسسات والأندية ، والتكريم الحقيقي منكم إنتو ، صدقوني انتو الدعم والوفا بعد ربي ، ومحبتكم اهم من كل التكريمات وشو نفع حياتي لو تكرَمت من كل بلاد العالم وانتو ما بتحبوني ? المحبة اغلا من كنوز الدني ، الله يخليلي ياكم سَند ودعم وقوة لتخلص الدني متل ما بحبكم
عمِلوا ريسُرتش وشوفوا اذا حدا مكرّم اكتر مني".
 
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