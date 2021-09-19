كيف علّقت ليليان نمري على عدم تكريمها في "الموريكس دور" عن شخصية "جورجيت درباس"؟

علّقت الممثلة ليليان نمري على عدم تكريمها في حفل "الموريكس"، عن دورها في شخصية "جورجيت درباس" في مسلسل "عا اسمك". وكتبت عبر منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، وقالت:

"صبااااحو يا غاليينلكل اللي عم يسألوني ليش ما تكرمت عن دوري بمسلسل عا إسمك بشخصية جورجيت درباس درباس بحب وضحلكم : بالنسبة أللي مش مهم اتكرم عن عمل الأهم اتكرم عن مسيرة عمرها ٥٤ سنة ولليوم انا مكرمة ٧٠ تكريم من الجامعات والمدارس والجمعيات الأهلية والمؤسسات والأندية ، والتكريم الحقيقي منكم إنتو ، صدقوني انتو الدعم والوفا بعد ربي ، ومحبتكم اهم من كل التكريمات وشو نفع حياتي لو تكرَمت من كل بلاد العالم وانتو ما بتحبوني ? المحبة اغلا من كنوز الدني ، الله يخليلي ياكم سَند ودعم وقوة لتخلص الدني متل ما بحبكمعمِلوا ريسُرتش وشوفوا اذا حدا مكرّم اكتر مني".