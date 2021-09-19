كيف ردّ زوج أصالة الجديد على أخبار الخلاف بينهما؟

فجأة انتشرت على بعض المواقع الإخبارية أخبار تفيد بنشوب خلافات بين الفنانة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك على إثر غيابه الغريب عن حفل افتتاح مطعم نجل أصالة الذي أقيم الأربعاء الماضي، بعد أيام قليلة من عقد قرانهما.وفي أول رد منه على تلك الأخبار نشر زوج أصالة الشاعر العراقي فائق حسن، على خاصية الستوريز على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" قصيدة حب غرامية امتدح فيها زوجته قال فيها: “مهما بالغت لن أصلك.. كيف لي أن أصف الغير ممكن بما هو ممكن؟ أيتها المرأة القلب والقلب الامرأة أعشقك حد اللاعودة أنتي عنواني وكل ما كان سوف يكون”.بينما علقت أصالة قائلة: “بيحق لنا نفرح”.يذكر أن أصالة احتفلت مؤخرًا بعقد قرانها على الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك في سرية تامة.