فنون ومشاهير

نانسي عجرم تستذكر أجواء عيد ميلادها.. هكذا فاجأها فريق العمل (صور)

Lebanon 24
19-09-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-865418-637676510365101527.jpg
Doc-P-865418-637676510365101527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة نانسي عجرم مقطع فيديو عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام" أشارت فيه الى أنّه أثناء تصوير حفلها "أمل بلا حدود" تزامن مع عيد مولدها، حيث حضر لها فريق العمل مفاجأة. وكتبت نانسي معلقة: "وقت التصوير كان عيدي وهيك احتفلنا".
 
 


وكانت نانسي عجرم شكرت جمهورها على دعمه لها وإشادته بحفلها أمل بلا حدود. وكتبت: "بشكركن عكل كلمة حلوة و كل رسالة من القلب. أملنا كبير وما إله حدود ببكرا أفضل".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-09-19
14:00 | 2021-09-19
11:00 | 2021-09-19
08:54 | 2021-09-19
07:30 | 2021-09-19
05:00 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website