نانسي عجرم تستذكر أجواء عيد ميلادها.. هكذا فاجأها فريق العمل (صور)

نشرت الفنانة نانسي عجرم مقطع فيديو عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام" أشارت فيه الى أنّه أثناء تصوير حفلها "أمل بلا حدود" تزامن مع عيد مولدها، حيث حضر لها فريق العمل مفاجأة. وكتبت نانسي معلقة: "وقت التصوير كان عيدي وهيك احتفلنا".





وكانت نانسي عجرم شكرت جمهورها على دعمه لها وإشادته بحفلها أمل بلا حدود. وكتبت: "بشكركن عكل كلمة حلوة و كل رسالة من القلب. أملنا كبير وما إله حدود ببكرا أفضل". وكانت نانسي عجرم شكرت جمهورها على دعمه لها وإشادته بحفلها أمل بلا حدود. وكتبت: "بشكركن عكل كلمة حلوة و كل رسالة من القلب. أملنا كبير وما إله حدود ببكرا أفضل".