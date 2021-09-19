حورية فرغلي تكشف تفاصيل الجراحة الأخيرة.. وتصرف غير متوقع من عادل إمام





وكشفت خلال مشاركتها في مهرجان "الموريكس دور" أنها أجلت سفرها بعد موافقة الطبيب في أميركا وهذه ستكون المرحلة الأخيرة من العلاج وستكون تجميلية لتوسيع فتحات الأنف".



وأكدت بسعادة أنها استعادة قدرتها على الشمّ وتذوق الطعام وتحسن صوتها وبات شبه طبيعي. تحدثت النجمة حورية فرغلي عن العملية التجميلية الأخيرة التي كان من المفترض أن تسافر في شهر آب إلى الولايات المتحدة الاميركية لإتمام الجراحة، لكنها أجلت الأمر بسبب تصويرها لعمل جديد.وكشفت خلال مشاركتها في مهرجان "الموريكس دور" أنها أجلت سفرها بعد موافقة الطبيب في أميركا وهذه ستكون المرحلة الأخيرة من العلاج وستكون تجميلية لتوسيع فتحات الأنف".وأكدت بسعادة أنها استعادة قدرتها على الشمّ وتذوق الطعام وتحسن صوتها وبات شبه طبيعي.

وأشارت حورية فرغلي إلى أنه عندما تحدثت عن أزمتها الصحية لوسائل الإعلام، فوجئت بدعم غير متوقع من جانب فنانين لن يسبق لها وأن تعاونت معهم فنيا، موضحة أنها تلقت اتصالات من عادل إمام ونبيلة عبيد ونادية الجندي والفنانة التونسية لطيفة ومادلين طبر وشهيرة وصفية العمري ورانيا محمود ياسين.

وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها في ولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة، وخضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.



