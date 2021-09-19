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فنون ومشاهير
شكران مرتجى توجه رسالة جريئة.. لمن قالت "أنقلع حلّ عني"؟
Lebanon 24
19-09-2021
|
14:00
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عبّرت النجمة شكران مرتجى عن انزعاجها من قلة إحترام شخصها من خلال منشور على فيسبوك، تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.
وكتبت بصراحة عمّا يزعجها بالقول: "ما يزعجني جداً وأشعر به بقلة الإحترام لشخصي تحديداً ومنذ فترة أصبحت طويلة بعض الشيء، أن تقرأ رسالتي على الواتس آب وأراك متصلاً ولا تتم الإجابة لو بنقطة".
وتابع: "لا أحتمل التجاهل المقصود، خطين تحت مقصود، لأنني أحترم وأحب وأقدر الجميع من أصدقاء وأحبه. هذه الرسالة عامة لمين يريد التواصل معي على الواتساب حتى لو بنكتة أو جمعه مباركة، ولمن لا يريد أقسم بأن حظري سيكون بالنسبة لي أكثر إحتراماً".
وختمت النجمة العربية: "هذا الفعل يشبه من يدق الباب ويراه الآخر من العين الساحرة ولا يفتح وقد أعلمه بمجيئه، يعني ببساطة أنقلع حلّ عني".
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلمات النجمة السورية وأشادوا بجرأتها في التعبير عن رأيها بصراحة، وعبروا عن حبهم الكبير لها.
المصدر: لها
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