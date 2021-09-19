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فنون ومشاهير
جو معلوف يعود بـ"فوضى" بعد إنتقاله الى هذه المحطة!
Lebanon 24
19-09-2021
|
08:54
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أشار موقع "شاشات" الى أنّه وبعد فترة انتظار، يستعد مقدم البرامج جو معلوف ليطل عبر شاشة جديدة، بعدما شارفت تحضيرات برنامجه على الانتهاء.
وعلم "شاشات" ان معلوف سيطل عبر قناة "الجديد" من خلال برنامج "فوضى" يتناول فيه قضايا اجتماعية وانسانية وقضايا الفساد، على ان ينطلق برنامجه في تشرين الاول المقبل، لتففتح به الدروة البرامجية الخريفية في القناة.
وعُلم ان البرنامج سيحمل بصمة اضافية، قياسا الى برنامجه السابق على محطة lbci "حكي جالس"، حيث سيتألف من فقرات عدة، وسيتناول فيه أبرز ما يثير فوضى او ضجة في البلد بأسلوب جديد. كما سيتابع قضايا اجتماعية تعنى بالناس ومشاكلهم.
وكانت ادارة المحطة قد وزعت بيانا بعد شهر رمضان اعلنت فيه عن انضمام معلوف الى فريقها على ان ينطلق برنامجه في الصيف. الا ان معلوف اخذ وقته مفضلا انطلاق برنامجه مع دورة الخريف، وذلك بالاتفاق مع نائبة رئيس مجلس الادارة كرمى خياط .
وقبل ان "يحط" في "الجديد" بحسب "شاشات" كان معلوف قد انتقل من محطة lbci الى محطة mtv، التي لم يبصر فيها النور برنامجه المفترض "الوكالة"، وهو البرنامج الذي تم التعاقد عليه بين الطرفين، قبيل انطلاق التظاهرات في لبنان في خريف العام 2019. الا ان تجميده من قبل ادارة المحطة اوصل الامور الى القضاء، حيث رفع معلوف دعوى على صاحب المحطة ميشال غبريال المر.
المصدر: شاشات
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