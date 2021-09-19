فنون ومشاهير

جو معلوف يعود بـ"فوضى" بعد إنتقاله الى هذه المحطة!

Lebanon 24
19-09-2021 | 08:54
A-
A+
Doc-P-865473-637676636629101293.jpg
Doc-P-865473-637676636629101293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار موقع "شاشات" الى أنّه وبعد فترة انتظار، يستعد مقدم البرامج جو معلوف ليطل عبر شاشة جديدة، بعدما شارفت تحضيرات برنامجه على الانتهاء.

وعلم "شاشات" ان معلوف سيطل عبر قناة "الجديد" من خلال برنامج "فوضى" يتناول فيه قضايا اجتماعية وانسانية وقضايا الفساد، على ان ينطلق برنامجه في تشرين الاول المقبل، لتففتح به الدروة البرامجية الخريفية في القناة.

وعُلم ان البرنامج سيحمل بصمة اضافية، قياسا الى برنامجه السابق على محطة lbci "حكي جالس"، حيث سيتألف من فقرات عدة، وسيتناول فيه أبرز ما يثير فوضى او ضجة في البلد بأسلوب جديد. كما سيتابع قضايا اجتماعية تعنى بالناس ومشاكلهم.
 
وكانت ادارة المحطة قد وزعت بيانا بعد شهر رمضان اعلنت فيه عن انضمام معلوف الى فريقها على ان ينطلق برنامجه في الصيف. الا ان معلوف اخذ وقته مفضلا انطلاق برنامجه مع دورة الخريف، وذلك بالاتفاق مع نائبة رئيس مجلس الادارة كرمى خياط .

وقبل ان "يحط" في "الجديد" بحسب "شاشات" كان معلوف قد انتقل من محطة lbci الى محطة mtv، التي لم يبصر فيها النور برنامجه المفترض "الوكالة"، وهو البرنامج الذي تم التعاقد عليه بين الطرفين، قبيل انطلاق التظاهرات في لبنان في خريف العام 2019. الا ان تجميده من قبل ادارة المحطة اوصل الامور الى القضاء، حيث رفع معلوف دعوى على صاحب المحطة ميشال غبريال المر.
المصدر: شاشات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-09-19
14:00 | 2021-09-19
11:00 | 2021-09-19
07:30 | 2021-09-19
07:00 | 2021-09-19
05:00 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website