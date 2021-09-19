فنون ومشاهير

بعد الجدل حول صورتها مع خبير التجميل الإسرائيلي… نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها

Lebanon 24
19-09-2021 | 16:00
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خرجت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن صمتها، بعد الجدل الذي حصل حول الصورة التي انتشرت لها مع خبير تجميل اسرائيلي.
فأعادت نادين نشر منشور لمتابعة في صفحتها الخاصة على تويتر، فيه توضيح أن خبير التجميل كان يتكلم اللغة اليونانية، وأن نادين لا تعلم جنسيته الإسرائيلية، وعلقت نادين قائلة: "هيدي الحقيقة ومش معقول اعرفوا اسرائيلي واتصور معه انا ما بطيق الارض يلي بيمشوا عليها في بلدي وحبي لبلدي كبير وفعلاً خبثاء متل خبير التجميل يلي ما قال هويته".
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