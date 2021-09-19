فنون ومشاهير

زوجة تامر حسني.. تثير حيرة متابعيه

Lebanon 24
19-09-2021 | 23:00
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انشغل متابعو الفنان تامر حسني على مواقع التواصل الاجتماعي بما نشرته زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل بعدما كتبت عبارة غريبة عبر خاصية القصص المصورة على "انستغرام" تدعو الله ان يبعد عنها المنافقين والخائنين المتواجدين في حياتها وان يعوض صبرها خيرا، وعلى الفور بدأ محبوها في نشر تلميحات انها تعاني من مشاكل زوجية وان هناك ازمة بينها وبين زوجها، خاصة انها حذفت المنشور ثم اعيد نشره مرة اخرى بدعاء يطلب من الله يرزقها الصبر والقوة ويريح صدرها من الهموم.
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