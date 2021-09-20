فنون ومشاهير

الأزمات تواجه غادة عبد الرازق

Lebanon 24
20-09-2021 | 01:00
A-
A+
Doc-P-865577-637676940521473006.jpg
Doc-P-865577-637676940521473006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواجه الفنانة غادة عبدالرازق بعض المشاكل والأزمات الخاصة بظهورها على خريطة الدراما الرمضانية القادمة، فبعد أن أتمت اتفاقها الشركة المنتجة على بطولة مسلسل رمضاني 2022 بدأت مرحلة الحصول على سيناريو مميز وجديد، حيث ترغب غادة في تقديم عمل لم يسبق أن قدمت مثله وبشخصية جديدة مفاجأة.
وبعد العديد من اللقاءات والقراءة لم تعثر غادة والشركة على العمل المناسب حتى الآن واضطرت للاتصال بالعديد من المؤلفين للتفاوض على كتابة عمل خاص لها، وحتى الآن لم تتوصل لسيناريو يعجبها. والمعروف أن غادة حققت نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "لحم غزال".
من ناحية أخرى، تواجه عودة غادة عبد الرازق الى المسرح، التي تقرر ان تكون في موسم الرياض، عوائق بسبب التكلفة الإنتاجية الكبيرة للعرض، وتتم حاليا دراسة كيفية تخفيض الميزانية بما لا يؤثر على العمل المعتمد على الإبهار والاستعراضات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:00 | 2021-09-20
02:00 | 2021-09-20
00:30 | 2021-09-20
23:00 | 2021-09-19
16:00 | 2021-09-19
14:00 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website