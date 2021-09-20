نوال بري تركت الـ MTV .. ستخوض مجالاً جديداً ولهذا السبب توجهت إلى إسطنبول!

كتبت "الأخبار": قبل أشهر، قررت نوال بري أخذ إستراحة من السياسة وترك قناة mtv لفترة وجيزة. فغابت المراسلة عن الشاشة في عزّ الأزمة السياسية التي تمثلت في تكليف ومن ثم إعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن مهامه الجديدة. يومها، إختفت برّي عن الشاشة الصغيرة، فراحت الأخبار تنتشر عن تركها محطة المرّ كلياً، كما تحدثت عن إنضمامها إلى قناة أخرى. قبل أن تعود فترة وجيزة إلى mtv وثم تختفي كلياً. لكن غياب بري حالياً هذه المرة ليس بسبب عرض تلقته من قناة عربية أو لبنانية لتكون مراسلة سياسية كما جرت عليه العادة، بل لأنها قررت تغيير مجال عملها كلياً بعدما إنتقلت الى عالم التمثيل.

ولفتت لـ "الأخبار" إلى أن المراسلة تركت قناة mtv بشكل شبه نهائي، لتخوض تجربة جديدة في التمثيل الذي يعتبر اليوم أشبه بـ «موضة» تتوجه إليها غالبية ملكات الجمال والمراسلات. بعيداً عن الأجواء السياسية، قررت بري الوقوف أمام الكاميرا كممثلة لا كمراسلة تنقّلت سابقاً بين قناتي "الجديد" و mtv أخيراً، لتبدأ أولى تجاربها في التمثيل في مسلسل «عروس بيروت» الذي تنتجه قناة mbc ويصوّر حالياً في مدينة اسطنبول التركية. العمل الدرامي هو النسخة العربية من مسلسل «عروس اسطنبول» الذي أنتجته شركة O3 التابعة للشبكة السعودية، ويضم نجوماً لبنانيين من بينهم كارمن بصيبص وتقلا شمعون، والتونسي ظافر العابدين.

وتوضح المعلومات أن بري تتواجد حالياً في اسطنبول، وإتفقت مع قناة mtv على ترك العمل لعام تقريباً لتجرّب حظها في التمثيل، ومن ثم تقرر عودتها إلى الاعلام أو تركه.

وتلفت المصادر إلى أن المراسلة في نشرات الأخبار، تلقت دعماً من mbc لتجرّب حظها، ولاحقاً قد تكرّ سبحة التعاون معاً.