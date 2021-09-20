فيديو يُثير ضجة.. لمن قالت نادين نسيب نجيم: "يشك عراسو؟"

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة نادين نسيب نجيم وذلك خلال مشاركتها في حفل الموريكس دور.

وسأل احد الصحفيين في الفيديو ماذا تقول لكل من يشك بنجاحها، فردت نادين بعفوية قائلة: يشك على راسو، شو بدي قلو".

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يُذكر ان نادين فازت بالموريكس دور بجائزة أفضل ممثلة لبنانية وعربية .

إلى ذلك، علمت "نواعم" أن نادين نسيب نجيم رُشّحت أخيراً لأضخم فيلم سينمائي لعام 2022، حيث تلقّت عرضاً سينمائياً لتقدم بطولة فيلم ينتمي لسينما الرعب ليكون مشروعها السينمائي الأول في عام 2022 لتعود به إلى السينما بعد غياب ما يقرب من عشر سنوات منذ آخر أعمالها السينمائية "كاش فلو"، وذلك بعد أن قررت الغياب عن الموسم الدرامي القادم.

وحتى الآن لم تحسم نادين قرارها النهائي تجاه المشروع، خاصة أنها تخشى تقديم عمل سينمائي خلال الفترة الحالية.