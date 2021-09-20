أرزة الشدياق تنعي تاتيانا واكيم: حرقتيلنا قلبنا يا حبيبة قلبي

نعت الاعلامية والممثلة الكوميدية ارزة الشدياق عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعية الشابة تاتيانا واكيم، وكتبت: حرقتيلنا قلبنا يا حبيبة قلبي العدرا ترافقك وتكون معك.... بكّرت كتير يا خالتو يا قمر انت.وكانت تاتيانا قد توفيت مساء أمس الاحد إثر إصابتها برصاصة في قلبها جرّاء إشكال وقع في أحد مطاعم غوسطا - كسروان.