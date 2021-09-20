فنون ومشاهير

زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)

Lebanon 24
20-09-2021 | 11:00
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حرص الفنان زياد برجي على حضور حفل "الموريكس دور" مساء الجمعة الماضي، مع زوجته سناء فرح، وخطفت الأنظار بأناقتها وجمالها.

 

وساهم حضور أم أبناء النجم اللبناني معه على السجادة الحمراء في نفي كل الشائعات المنتشرة عن إنفصالهما، وردّ زياد بطريقة طريفة على الأمر قائلاً: "جاي معي هيك، طلعتها أوتوستوب".

 

وأكد في لقاء مع قناة "الجديد" أن ما ينشر بعيد كل البعد عن الواقع، "الناس بتتسلى وهذا الامر ليس له أي إشارة هو إبداع، الناس بتتسلى بحياة الفنان"، لافتاً إلى أنه لا ينزعج من الشائعات والقصص التي تتناول حياته، مشدداً على أنه يعيش حياة عائلية مستقرة وفي سعادة.

 

ولفتت سناء الأنظار بإطلالتها الأنيقة على السجادة الحمراء بفستان ذهبي بتصميم ملفت عند الأكتاف وأكملت اللوك بتسريحة شعر ناعمة ومكياج صيفي خفيف.

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