زوجة النائب المستقيل تحتفل بعيد ميلاد ابنتهما الصغرى.. شاهدوا الصور العائلية

نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة والانفلونسر ريتا لمع صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت ريتا مع زوجها النائب المستقيل الياس حنكش وأولادهما حيث احتفلوا بعيد ابنتها الصغرى "جويا" التي أتمت عامها الخامس.

يُشار إلى أن ريتا شاركت بمسابقة ملكة جمال لبنان عام 2003 وحلّت وصيفة ثانية، وهي اليوم مقدمة برامج ومؤثرة في مجال الموضة.

وتزوجت ريتا عام 2007 من النائب المستقبل الياس حنكش وأنجبت منه 3 أبناء هم: جوليا، بيتر وجويا.