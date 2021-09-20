بعد مشاجرة مع مجموعة من الشبان في لبنان.. 3 عمليات جراحية لنجل طارق العريان!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمر ابن المخرج طارق العريان أثناء تشاجره مع مجموعة من الشباب في لبنان، أثناء تواجده في أحد الكافيهات هناك.

وفي التفاصيل، بدأت المشكلة عندما تشاجرت فنانة مصرية تدعى شيرين أبو العز مع فنانة شابة كانت برفقة عمر العريان، الذي قام بصفع الفتاة على وجهها ليقوم أكثر من عشرة شباب متواجدين بالمكان بالدفاع عن الفتاة وضربه ما أدى إلى إصابات كبيرة تطلبت إجراءه عمليات جراحية عاجلة.

وأجرى عمر العريان 3 عمليات في قدمه ويديه نتيجة الكسور التي تعرض لها.

عمر هو ابن المخرج طارق العريان من زيجته الأولى التي كانت في التسعينيات، حيث تزوج من امرأة فلسطينية من مدينة القدس تعمل خارج الوسط الفني تدعى "هالة العطال" وأنجبت منه ابنه "عمر" سنة 1990.