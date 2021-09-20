فنون ومشاهير

محمد هنيدي يتحدى فان دام.. والاخير يردّ على طريقته (صورة)

Lebanon 24
20-09-2021 | 16:00
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كتب الفنان المصري محمد هنيدي عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" منشوراً مازح فيه جمهوره حيث أعلن تحدّيه نجم أفلام الحركة العالمي، جان كلود فان دام، في مباراة قتالية بينهما تحت سفح أهرامات الجيزة.

وقال هنيدي في منشوره مخاطباً فان دام: "مازلت عند كلمتي. مباراة بدون قوانين. في قفص "هيل إن سيل". لكن هنيدي بأسلوبه الفكاهي وضع شرطاً واحداً لإقامة المباراة القتالية، وهي أن يخوضها فان دام أمامه وهو مربوط اليدين.
 
وردّ فان دام على طلب هنيدي عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" وكتب سائلاً جمهوره: "تلقيت دعوة مباراة داخل قفص "هيل إن سيل" لمقاتلة أعظم كوميديان في الشرق الأوسط... ما رأيكم جميعاً، هل يجب أن أقبل التحدي؟".

ولم يتضح ما إذا كانت دعوة محمد هنيدي لجان كلود فان دام مجرد مداعبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أم أنه تمهيد لعمل فني سيجمع بينهما.


المصدر: لها
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