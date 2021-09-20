هل تذكرون نورمان أسعد بطلة مسلسل "جميل وهناء"؟.. صورها من داخل المطبخ تغزو مواقع التواصل!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا نادرة للفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد، ظهرت فيها وهي تطبخ من داخل المطبخ.





وأوضح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن صور بطلة مسلسل "جميل وهناء" الشهير تعود الى أكثر من 13 عاماً.