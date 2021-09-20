27
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
هل تذكرون نورمان أسعد بطلة مسلسل "جميل وهناء"؟.. صورها من داخل المطبخ تغزو مواقع التواصل!
Lebanon 24
20-09-2021
|
15:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا نادرة للفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد، ظهرت فيها وهي تطبخ من داخل المطبخ.
وأوضح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن صور بطلة مسلسل "جميل وهناء" الشهير تعود الى أكثر من 13 عاماً.
مواضيع ذات صلة
مطبخ "الداخلية" على نار حامية ( صور)
Lebanon 24
مطبخ "الداخلية" على نار حامية ( صور)
21/09/2021 03:41:18
21/09/2021 03:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
شكران مرتجى تعيد ذكريات "أمل" في "جميل وهناء".. هل تذكرون شكلها؟ (صور)
Lebanon 24
شكران مرتجى تعيد ذكريات "أمل" في "جميل وهناء".. هل تذكرون شكلها؟ (صور)
21/09/2021 03:41:18
21/09/2021 03:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل معه أثناء قيامه بأعمال صيانة داخل خزان تحت الارض في رياق! (صور)
Lebanon 24
هذا ما حصل معه أثناء قيامه بأعمال صيانة داخل خزان تحت الارض في رياق! (صور)
21/09/2021 03:41:18
21/09/2021 03:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
السفيرة الاميركية "راجعة" (صورة)
Lebanon 24
السفيرة الاميركية "راجعة" (صورة)
21/09/2021 03:41:18
21/09/2021 03:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نورمان أسعد
صور
مطبخ
جميل وهناء
الأكثر قراءة
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
Lebanon 24
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
12:09 | 2021-09-20
20/09/2021 12:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد وزميلها جيري غزال حديث السوشيل ميديا.. شاهدوا صورهما
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد وزميلها جيري غزال حديث السوشيل ميديا.. شاهدوا صورهما
02:00 | 2021-09-20
20/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مُثيرة للجدل.. فتحة تصل لأعلى الساق ومتابعون: هذه تنورة أو كاش مايوه؟ (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مُثيرة للجدل.. فتحة تصل لأعلى الساق ومتابعون: هذه تنورة أو كاش مايوه؟ (صور)
04:00 | 2021-09-20
20/09/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
14:21 | 2021-09-20
20/09/2021 02:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مع استمرار جلسة الثقة.. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مع استمرار جلسة الثقة.. إليكم سعر الدولار في السوق الموازية
07:08 | 2021-09-20
20/09/2021 07:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2021-09-20
محمد هنيدي يتحدى فان دام.. والاخير يردّ على طريقته (صورة)
15:18 | 2021-09-20
هيفاء وهبي مع كلبها "الروتوايلر": "حبهم نقي على عكس البعض"! (صور)
14:00 | 2021-09-20
"الهيبة" يغير القاعدة.. تيم حسن يحمس الجمهور لعرض الجزء الأخير (صورة)
11:00 | 2021-09-20
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
10:50 | 2021-09-20
سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. أجواء عائلية وتعليق لافت منها (صور)
08:00 | 2021-09-20
بعد مشاجرة مع مجموعة من الشبان في لبنان.. 3 عمليات جراحية لنجل طارق العريان!
فيديو
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
21/09/2021 03:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
21/09/2021 03:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
21/09/2021 03:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact