فنون ومشاهير

هل تذكرون نورمان أسعد بطلة مسلسل "جميل وهناء"؟.. صورها من داخل المطبخ تغزو مواقع التواصل!

Lebanon 24
20-09-2021 | 15:33
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا نادرة للفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد، ظهرت فيها وهي تطبخ من داخل المطبخ.

 
وأوضح رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن صور بطلة مسلسل "جميل وهناء" الشهير تعود الى أكثر من 13 عاماً.
 
 
 
 
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نورمان أسعد

صور

مطبخ

جميل وهناء

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