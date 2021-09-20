فنون ومشاهير

كيت وينسليت أفضل ممثلة بجوائز "EMMY"

Lebanon 24
20-09-2021 | 23:00
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حازت النجمة العالمية كيت وينسليت جائزة أفضل ممثلة عن دور الشرطية المحبطة الذي تؤدّيه في مسلسل "مير أوف إيستاون"، خلال حفل توزيع جوائز "EMMY" أمس الأول.
وقالت وينسليت بعد تسلم الجائزة: "اسمحوا لي أن أوجّه تحيّة إلى زميلاتي لأن هذا العقد ينبغي أن يكون ذاك الذي تتعاضد فيه النساء"، متوجّهة بالشكر أيضا إلى مؤلّفي المسلسل الذين وضعوا شخصية "أمّ في سنّ ناضجة غير كاملة تشوبها سلبيات... يمكننا بصراحة التماهي كلّنا معها".
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