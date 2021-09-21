فنون ومشاهير

نيكول سابا: "الباب يفوّت جملْ"

Lebanon 24
21-09-2021 | 00:00
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تستعد النجمة نيكول سابا لطرح أغنيتها الجديدة "الباب يفوّت جمل" في تشرين الاول المقبل، وذلك عقب نجاح أغنيتها الأخيرة "الجو حلو" التي طرحتها في الفترة الأخيرة ونالت 2.5 مليون مشاهدة كما فازت بجائزة أفضل فيديو كليب.
وقالت سابا: "أغنية "الباب يفوت جمل" من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع علي فتح الله، سجلتها من قبل ظهور فايروس كورونا، ولأن الموسيقى الخاصة بها من نوع الديسكو كانت لا تناسب الأحداث التي مررنا بها"، متمنية أن "تنال رضا الجمهور والنقاد".
وأضافت قائلة: "إن كلمات الأغنية ليس المقصود بها توجيه رسالة إلى شخص معين، لكنها تريد أن تحتوي كلمات أغانيها على رسالة واستقلالية لأي بنت".
وأكدت أنها "في الوقت الحالي تفكر في مشروع فيلم رومانسي مصري وعمل كوميدي عربي قد يعيداها إلى عالم التمثيل بعد غياب".
وقالت عن أسباب غيابها لفترة طويلة عن الدراما والسينما: "أنا انتقائية في اختياراتي. وبعد فترة الغياب الطويلة هذه لن أقبل الظهور إلا من خلال عمل مؤثر".

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