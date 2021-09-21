نصفها لبناني..هذه هوية الفتاة التي صفعها ابن طارق العريان ودخل المستشفى بعد شجار بملهى في بيروت! (صور)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر دخول عمر ابن المخرج طارق العريان إلى المستشفى بعد تعرضه لكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

الأمر بدأ وبحسب المتداول والتحقيقات الأولية أن عمر طارق العريان كان برفقة صديقته في أحد أماكن السهر خلال تواجدهم في لبنان. وأثناء ذلك حدث شجار بين حبيبته وممثلة صاعدة تدعى شيرين أبو العز ليحتدم الأمر بينهما ويتدخل عمر ويوجه صفعة على وجه شيرين مما أدى إلى تصاعد الأمور وتعرض ابن طارق العريان للضرب المبرح.

المصادر أفادت أن عمر في حالة حرجة وقد تعرض لارتجاج في الدماغ وكسور في اليد والساق إضافةً إلى رضوض في مختلف باقي الجسم، وأفادت المصادر ايضاً أن طارق قد دفع للمستشفى إلى حد الآن أكثر من 20 ألف دولار ما يعادل ثلاثمائة مليون ليرة بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.

شيرين ابو العز أطلقت أولى تصريحاتها والتي جاء فيها بأن عمر لم يهاجمها أو يصفعها كما هو متداول، وان القصة هي كالتالي "عمر لم يتطاول علي أو يضربني ولم تحدث بيننا اي مواجهة والقصة كانت أنه التقينا بالصدفة داخل احد أماكن السهر وبحكم علاقتي به اقتربت منه لألقي التحية إلا أن الفتاة التي كانت معه شعرت بالغيرة وسحبته بإتجاه الطاولة وسط لفت انتباه الموجودين في المكان، وطوال فترة السهر كان وجهي مقابل لوجه عمر وهو ما أزعج الفتاة"...

من هي شيرين أبو العز؟

هي فتاة مصرية نصفها لبناني، بدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت في العديد من الإعلانات كما شاركت تامر حسني من خلال فيديو كليب "يا مالي عيني" لتنطلق بعدها إلى عالم التمثيل من خلال أدوار مختلفة كان منها من خلال مسلسل "الحرملك" ومسلسل "أرض جو" بطولة الممثلة المصرية غادة عبد الرازق. صفحتها على انستغرام يتابعها ما يقارب 300 ألف شخص وتشارك يومياتها بشكل مستمر إضافةً إلى جلسات التصوير والتي يعتبرها البعض جريئة ومثيرة للجدل.