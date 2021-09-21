فنون ومشاهير

من جديد محمد رمضان يُثير ضجة.. راقص فاشينيستا ووضع يده على منطقة حساسة! (فيديو)

Lebanon 24
21-09-2021 | 04:00
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تداولت الصفحات الفنية فيديو راقص للفاشنيستا شوق الهادي برفقة الفنان المصري محمد رمضان من داخل أحد أماكن السهر.

 

محمد رمضان ظهر في الفيديو وهو يراقص شوق الهادي، واثناء ذلك وضع يده على مؤخرة شوق من دون قصد إلا أن ذلك لم يشفع لهما أمام الجمهور الذي هاجمهما بعدة تعليقات كان منها:

"مش لمسة خاطئة ، لانو لو خاطئة كانت وقفته عند حده بس هيه فرحانه".. وتابع آخر "شفيهم الفنانات اذ شافوا هالفنان انخبلوا اللي ترقص واللي تلصق فيه وتعطيه مجال يلمسها عادي خير مايحسبونه رجال".. وجاء في تعليق أحدهم "فيديو مقزز كيف بتسمحله يحط ايدو هيك عليها ولبسها نو كومنت".. واضاف آخر "إلى أين يا بنات يا مسلمااات الرخص؟".... وكان هنالك تعليق "زوجته روحها حلوه والله او مش فارق معاها غير فلوسه".

 
المصدر: البوابة
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