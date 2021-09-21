فنون ومشاهير

"انقلع حل عني".. لمن وجّهت شكران مرتجى رسالتها الناريّة؟

Lebanon 24
21-09-2021 | 05:00
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عبّرت النجمة شكران مرتجى عن استيائها من ظاهرة اعتبرتها تمثل قلة إحترام لشخصها.
 
وفي منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، قالت مرتجى: "ما يزعجني جداً وأشعر به بقلة الإحترام لشخصي تحديداً ومنذ فترة أصبحت طويلة بعض الشيء، أن تقرأ رسالتي على الواتس آب وأراك متصلاً ولا تتم الإجابة لو بنقطة".

وتابعت: "لا أحتمل التجاهل المقصود، خطين تحت مقصود، لأنني أحترم وأحب وأقدر الجميع من أصدقاء وأحبه. هذه الرسالة عامة لمين يريد التواصل معي على الواتساب حتى لو بنكتة أو جمعة مباركة، ولمن لا يريد أقسم بأن حظري سيكون بالنسبة لي أكثر إحتراماً". 

وختمت مرتجى بالقول: "إذا الفعل يشبه من يدق الباب ويراه الآخر من العين الساحرة ولا يفتح وقد أعلمه بمجيئه، يعني ببساطة أنقلع حلّ عني!". 

من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني، كانت مرتجى أنهت تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل (الكندوش) من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين.
 
ومع هذا، فإن الفنانة السوريّة تُتابع تصوير مشاهدها في الموسم الثالث من مسلسل (حارة القبة) من تأليف أسامة كوكش وإخراج سمير حسين.
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