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فنون ومشاهير
سمية الخشاب تثير جدلاً بتغريداتها عن رونالدو.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
21-09-2021
|
08:00
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أطلقت الفنانة سمية الخشاب تغريدات جديدة طوال الفترة الماضية مدحت فيها نجم كرة القدم العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أعقبتها بتصريحات صحفية أثارت الجدل حولها.
وفي حديثها، قال الخشاب: "كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في التاريخ، فهو لاعب ثابت على الأرض"، مرجعة ذلك إلى قربه الشديد من الله أيا كانت ديانته، مضيفة: "هو حد راضي جداً عن حياته بشكل غير طبيعي، ومهتم للغاية بأسرته وأفراد عائلته، ولديه من الرضا والسعادة الداخلية ما يكفي آخرين، كما أنه يضع كامل تركيزه على مهنته كلاعب كرة، وشغال على نفسه طول الوقت، وعلشان كده ربنا بيكرمه".
وتابعت: "بشوف إن رونالدو رزقه واسع وربنا صارفله، وإذا ملك الملوك وهب لا تسألن عن السبب، وعن نفسي أتابع تصريحاته التي تُظهر حالة الرضا التي تتملكه، ودائماً يدعو الله إنه يباركله في أسرته وحياته، وهو ما يظهر طيبة هذا الشخص التي تُترجم لنجاح على أرض الواقع".
وكانت الخشاب مازحت رونالدو أثناء وجودها في البرتغال لحضور احتفالية مرور 30 عاماً على تأسيس قنوات mbc، حيث وجهت له رسالة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ"انستغرام" قائلة: "أنا في البرتغال عندي شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتم إزاي- كريستيانو".
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