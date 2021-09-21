فنون ومشاهير

هاني شاكر يهدّد محمد رمضان.. هذا ما قاله

Lebanon 24
21-09-2021 | 14:00
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أكد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، أنه لن يُقام أي حفل غنائي في جمهورية مصر العربية بدون أن تصحبه فرقة غنائية مكونة من ثمانية عازفين على الأقل، مؤكداً أن هذا القرار سيعود بالنفع على المطربين والنقابة والموسيقيين.

وعن حفلات محمد رمضان التي تُقام دوماً بدون موسيقيين، أوضح شاكر أن لا أحد فوق القانون، وأن أي حفل لأي مطرب أو فنان مهما علا شأنه، لن يُقام بدون فرقة غنائية، ومَن يخالف هذا القرار سيتعرض لعقوبة من النقابة، مثلما حدث مع الفنان أحمد سعد، الذي تم تغريمه 20 ألف جنيه لاصطحابه أربعة عازفين فقط في حفله، وإذا غنّى رمضان بدون فرقة فسوف يتم تطبيق القانون عليه.

وكان شاكر أوضح في تصريحات صحافية، أن مؤدّي المهرجانات حسن شاكوش، لن يكون له مكان جديد في النقابة بعد مشكلته وإساءته الى عازفي الإيقاع.

وصدر ضدّ شاكوش قرار بسحب تصريح الغناء السنوي الخاص به، ورغم تقديمه تظلماً على القرار الى مجلس النقابة، إلا أن المجلس لم يناقش ذلك التظلم بعد، خاصة أن هناك فئة كبيرة بين الأعضاء ترفض فكرة وجوده بينهم في النقابة التي تضمّ أكثر من 20 ألف موسيقي.
 
 
 
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