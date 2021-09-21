26
o
بيروت
29
o
طرابلس
21
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
هاني شاكر يهدّد محمد رمضان.. هذا ما قاله
Lebanon 24
21-09-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، أنه لن يُقام أي حفل غنائي في جمهورية مصر العربية بدون أن تصحبه فرقة غنائية مكونة من ثمانية عازفين على الأقل، مؤكداً أن هذا القرار سيعود بالنفع على المطربين والنقابة والموسيقيين.
وعن حفلات محمد رمضان التي تُقام دوماً بدون موسيقيين، أوضح شاكر أن لا أحد فوق القانون، وأن أي حفل لأي مطرب أو فنان مهما علا شأنه، لن يُقام بدون فرقة غنائية، ومَن يخالف هذا القرار سيتعرض لعقوبة من النقابة، مثلما حدث مع الفنان أحمد سعد، الذي تم تغريمه 20 ألف جنيه لاصطحابه أربعة عازفين فقط في حفله، وإذا غنّى رمضان بدون فرقة فسوف يتم تطبيق القانون عليه.
وكان شاكر أوضح في تصريحات صحافية، أن مؤدّي المهرجانات حسن شاكوش، لن يكون له مكان جديد في النقابة بعد مشكلته وإساءته الى عازفي الإيقاع.
وصدر ضدّ شاكوش قرار بسحب تصريح الغناء السنوي الخاص به، ورغم تقديمه تظلماً على القرار الى مجلس النقابة، إلا أن المجلس لم يناقش ذلك التظلم بعد، خاصة أن هناك فئة كبيرة بين الأعضاء ترفض فكرة وجوده بينهم في النقابة التي تضمّ أكثر من 20 ألف موسيقي.
تابع
الأكثر قراءة
الطقس سينقلب.. امطار وعواصف رعدية وانخفاض بالحرارة في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سينقلب.. امطار وعواصف رعدية وانخفاض بالحرارة في هذا الموعد
02:30 | 2021-09-21
21/09/2021 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
02:40 | 2021-09-21
21/09/2021 02:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة قديمة تُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم وشعر إبطها يعرضها للسخرية!
Lebanon 24
صورة قديمة تُشعل المواقع.. نادين نسيب نجيم وشعر إبطها يعرضها للسخرية!
02:00 | 2021-09-21
21/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هام عن أزمة المحروقات.. هذا ما سيحصل غداً الأربعاء
Lebanon 24
خبر هام عن أزمة المحروقات.. هذا ما سيحصل غداً الأربعاء
11:40 | 2021-09-21
21/09/2021 11:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج تظن بأنها أذكى وأفضل من الآخرين.. هل أنت منهم؟
Lebanon 24
أبراج تظن بأنها أذكى وأفضل من الآخرين.. هل أنت منهم؟
00:00 | 2021-09-21
21/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:30 | 2021-09-21
اعتداءٌ جنسي.. "فضيحة أخلاقية" تلاحق نجل ملكة بريطانيا!
14:42 | 2021-09-21
فنان لبناني يحذف تغريدته "بعد السحسوح"!
13:31 | 2021-09-21
درة تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها (صور)
13:28 | 2021-09-21
محمد هنيدي يكشف سبب عدم تقبيله الممثلات
13:25 | 2021-09-21
حفيدة إسماعيل ياسين...هل تشبهه؟ (صورة)
13:21 | 2021-09-21
كارينا كابور بصورة حميمة مع سيف علي خان بمناسبة عيد ميلادها
فيديو
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
22/09/2021 02:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
22/09/2021 02:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
22/09/2021 02:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact