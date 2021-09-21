هذه الطفلة كبرت وأصبحت نجمة...هل عرفتموها؟ (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة نادرة للفنانة الراحلة أسمهان، ظهرت فيها وهي طفلة، وخمن الجمهور من تكون هذه الفنانة، وأكدوا على أن أسمهان لم تتغير كثيراً وتشبه نفسها في طفولتها.