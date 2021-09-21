فنون ومشاهير

هذه الطفلة كبرت وأصبحت نجمة...هل عرفتموها؟ (صورة)

Lebanon 24
21-09-2021 | 13:09
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة نادرة للفنانة الراحلة أسمهان، ظهرت فيها وهي طفلة، وخمن الجمهور من تكون هذه الفنانة، وأكدوا على أن أسمهان لم تتغير كثيراً وتشبه نفسها في طفولتها.
 
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​أسمهان

سوريا

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