فنون ومشاهير

كيف تعرفت إيميه صياح على زوجها؟

Lebanon 24
21-09-2021 | 13:19
A-
A+
Doc-P-866382-637678524422935944.jpeg
Doc-P-866382-637678524422935944.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردت الإعلامية والممثلة اللبنانية إيميه صياح على أسئلة متابعيها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وكشفت إيميه من خلال حديثها وردًّا على أسئلة محبيها، عن الطريقة التي تعرفت بها على زوجها فريد نجار، وقالت "كنا بنفس الجامعة، كل واحد اختصاص مختلف، بس مثلنا سوا بمسرحية قصة طويلة وحلوة".
من ناحية أخرى، كشفت صياح سبب ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، وعلقت قائلة: "الأمومة، التصوير، العيلة.. بس عم حاول لاقي وقت أكتر للسوشيال ميديا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:30 | 2021-09-21
14:42 | 2021-09-21
14:00 | 2021-09-21
13:31 | 2021-09-21
13:28 | 2021-09-21
13:25 | 2021-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website