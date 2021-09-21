فنان لبناني يحذف تغريدته "بعد السحسوح"!

كل شي دابكها مع ناس بالسياسة بس مش بشراسة جيوش الكترونية لفنانة 😁😁 بعترف انو دمرولي الجبهة 🏳️ وخلوني اعملن شوية بلوكات وأحذف تغريدتي. يا ويلاه ما بقى عيدا خلص. علماً انه الفنانة المحبوبة صديقة قديمة وبكنلها كل احترام. بس كانت مجرد ملاحظة ع اللوك الجديد.
🥰😘🌹
بعد السحسوح 😁
— Naim Halawi (@NaimHalawi) September 21, 2021
كل شي دابكها مع ناس بالسياسة بس مش بشراسة جيوش الكترونية لفنانة 😁😁 بعترف انو دمرولي الجبهة 🏳️ وخلوني اعملن شوية بلوكات وأحذف تغريدتي. يا ويلاه ما بقى عيدا خلص. علماً انه الفنانة المحبوبة صديقة قديمة وبكنلها كل احترام. بس كانت مجرد ملاحظة ع اللوك الجديد.
🥰😘🌹
بعد السحسوح 😁