فنان لبناني يحذف تغريدته "بعد السحسوح"!

غرّد الفنان الكوميدي نعيم حلاوي، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"كل شي دابكها مع ناس بالسياسة بس مش بشراسة جيوش الكترونية لفنانة بعترف انو دمرولي الجبهة وخلوني اعملن شوية بلوكات وأحذف تغريدتي. يا ويلاه ما بقى عيدا خلص. علماً انه الفنانة المحبوبة صديقة قديمة وبكنلها كل احترام. بس كانت مجرد ملاحظة ع اللوك الجديد.بعد السحسوح".