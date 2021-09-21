فنون ومشاهير

بريتني سبيرز تعود إلى "إنستغرام" بعد استراحة قصيرة

Lebanon 24
21-09-2021 | 23:00
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عادت المغنية الأميركية بريتني سبيرز إلى "إنستغرام" بعد أقل من أسبوع من تعطيل حسابها.
وقالت نجمة البوب إنها كانت في استراحة من منصة التواصل الاجتماعي للاحتفال بخطبتها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وكانت بريتني (39 عاما) قد أعلنت أنها ستتزوج شريكها منذ فترة طويلة سام أصغري (27 عاما) في وقت سابق من هذا الشهر.
وعندما عطلت حسابها على "إنستغرام" الأسبوع الماضي، وعدت المغنية بأنها لن تكون بعيدة عن هذه المنصة فترة طويلة، وأوفت بوعدها بالفعل.
وكانت العلاقة بين سام وبريتني قد بدأت في أكتوبر 2016.
وجاء إعلان الخطبة بعد نجاحها في التخلص من وصاية والدها، حيث طلب الأخير في مطلع سبتمبر، رسمياً من المحكمة إنهاء الوصاية المفروضة على ابنته.
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