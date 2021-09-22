فنون ومشاهير

بعد إعلانها عدم المشاركة بموسم رمضان 2022.. سيرين عبد النور بديلة نادين نسيب نجيم!

Lebanon 24
22-09-2021 | 03:00
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يبدو أن شركة "الصباح" لن تهدأ هذا الموسم وستظل تشغل بال المتابعين حيال بعض الإنتاجات الدرامية التي ينتظرها الجمهور، لكن ما حصل قبل أيام في حفل "موركس دور" كان تحولاً أثار تساؤلات حول غياب الممثلة نادين نسيب نجيم عن الدراما الرمضانية هذا الموسم، وتصريحها بأنها ستتفرغ أكثر لإعادة ترتيب حياتها والتقرب من ولديها، وتلفت معلومات الى هناك أسباباً أخرى حملت نادين لاتخاذ القرار بالابتعاد عن المنافسة لسنة واحدة.

 

تعويض غياب نادين

لكن اللافت في الحفل نفسه تصريح المنتج صادق الصباح عن معاودة العمل مع النجمة سيرين عبد النور، وتؤكد المعلومات أن دراسة جادة وُضعت على طاولة "الصباح" حيال اتخاذ قرارات حاسمة بإمكانية الاتفاق مع سيرين عبد النور على مسلسل خاص بالشهر الكريم ليعوّض الشركة غياب نادين نسيب نجيم وتيم حسن الذي لم يُعرف حتى الساعة إن كان أمامه فرصة لمسلسل آخر بعد إنهائه تصوير الهيبة، وبالتالي لن تقف شركة الصباح عند مسلسل واحد يجمع بين عابد فهد ومعتصم النهار "شتي يا بيروت" لإيلي السمعان وكتابة بلال شحادات.

 

الشهر الحاسم

ووفق المعلومات ، فإن حظ سيرين عبد النور يرتفع إلى عودتها في مسلسل بعدما كان مقرراً قيامها ببطولة مسلسل قصير خاص بالمنصات.

في انتظار خلط الأوراق مجدداً وتفادي غياب النجوم عن موسم الدراما الرمضاني، يبدو شهر اكتوبر حاسماً لجهة الأسماء والتنافس المفترض على موسم رمضان الأقوى في الدراما العربية.

 

 

المصدر: نواعم
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