ما حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم؟

كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال حضورها حفل أيام القاهرة للدراما العربية، حقيقة اعتزال الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم التمثيل، والذي أُشيع منذ فترة عقب وفاة والديهما الفنانَين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، مما جعل الكثير من محبّي الفنانتين يتساءلون عن حقيقة الأمر.وقالت في تصريحاتها إن كل ما قيل عن اعتزال الشقيقتين هو مجرد شائعة لا أكثر، وأكدت أن الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم في منزلهما، وتستعد كل منهما للعودة الى العمل، مشيرةً إلى أنهما ما زالتا لا تستطيعان الخروج من المنزل ومواجهة الجمهور.ووصفت النجمة المصرية تلك الشائعة بأنها سخيفة، وأن الفنانتين في حالة نفسية سيئة، وتحاول كلٌ منهما استعادة قواها من جديد ولا تتحملان قراءة هذه النوعية من الأخبار مرة أخرى.كما تحدثت شاهين عن رأيها في النوع الجديد من الدراما، وهو الذي تحتوي أحداثه على الأكشن والرعب، مشيرةً إلى أنها لا تحبّه ولا تفضل العنف في الدارما أو في الحياة بشكل عام.