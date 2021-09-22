بعدما ظهرت مع محمد رمضان بملابس مكشوفة تُشبه ثياب النوم.. فنانة خليجية تتعرض لهجوم من إعلامية كويتية! (فيديو)

لا يزال مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة شوق الهادي وهي ترقص بملابس مكشوفة من الساتان تشبه ثياب النوم مع الفنان المصري محمد رمضان يثير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتعرضت الفنانة الخليجية للكثير من التعليقات القاسية والإنتقادات بسبب ملابسها وطريقتها في الدلع والرقص، ومن بينهم الاعلامية الكويتية مي العيدان التي إنتقدت مواطنتها بكلمات قاسية.

واعادت مي نشر المقطع المتداول عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليه بسخرية: "الحمدالله انك مو كويتيه. . وصدق المرحوم بدر الماس بكل كلمه قالها عنك. . اللي بيطلع يدافع عنها هو مثلها ويسوي مثلها".

وتفاعل الجمهور والمتابعون بشكل واسع مع كلمات مي وانتقادها الذي دائماً ما يكون حول جنسية الفنان أو حياته الشخصية، مشيرين إلى أن المقطع لا يحمل أي إساءة وأغلب النجوم يرقصون بعفوية مع بعض في المناسبات.

يذكر ان شوق الهادي هي من فئة البدون الذين يعيشون في الكويت، إذ أن والدها من فئة البدون، من أصل عراقي.