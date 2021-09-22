فنون ومشاهير

وفاء الكيلاني تؤجل مقابلتها مع صابر الرباعي في "السيرة" لهذا السبب

Lebanon 24
22-09-2021 | 16:00
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اضطرت الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني، للإعلان عن تأجيل مقابلتها التلفزيونية مع النجم التونسي صابر الرباعي، عبر برنامجها "السيرة"، الذي تقدمه على شاشة dmc المصرية، وذلك التزاماً بسياسة القناة التي أعلنت الحداد عبر شاشتها لمدة 3 أيام.
ويأتي إعلان الحداد عبر الشاشات في مصر إثر وفاة العسكري البارز المشير محمد حسين طنطاوي، الذي تسلم مقاليد حكم مصر، خلفاً للرئيس الراحل محمد حسني مبارك لفترة مؤقتة عام 2011.
ومن بين الأيام الثلاثة المقررة للحداد، جاء من بينها الموعد الذي كان من المقرر عرض لقاء صابر الرباعي فيه، وهو الخميس والجمعة 23 و24 ايلول الجاري، لتعلن وفاء الكيلاني تأجيل الحلقتين إلى يومي 30 ايلول و1 تشرين الاول المقبلين.
وغردت وفاء الكيلاني، عبر حسابها في موقع "تويتر"، قائلة: "تم تأجيل عرض حلقة النجم ‎صابر الرباعي ليوم الخميس والجمعة 30 سبتمبر 1 اكتوبر على ‎dmc و‎أبوظبي".
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