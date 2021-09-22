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فنون ومشاهير
ستيفاني صليبا تدخل الدراما الخليجيّة من الباب العريض
Lebanon 24
22-09-2021
|
11:00
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وقّعت النجمة ستيفاني صليبا عقد تعاون مع شركة "الفهد للإنتاج الفنيّ" لتنضمّ بذلك إلى مُسلسل "سنوات الجريش" المُتوقّع عرضه خلال السباق الرمضانيّ للعام 2022، إلى جانب سيّدة الشاشة الخليجيّة حياة الفهد.
وستبدأ بالدوران عجلة تصوير مُسلسل "سنوات الجريش" خلال الأشهر القليلة المُقبلة بين دولة الإمارات العربيّة المُتّحدة ودولة أوروبيّة لم يتمّ تحديدها بعد.
المُسلسل دراميّ تاريخيّ يتناول فترة الحرب العالميّة الثانية وانعكاساتها على عدد من الدول العربيّة، وتدور أحداثه عام 1940 وينقل الواقع المرير والمُعاناة التي عاشتها الشعوب في تلك الفترة. وهو من تأليف محمّد النابلسي وإخراج مناف عبدال وإنتاج شركة" الفهد للإنتاج الفنيّ" وبطولة نخبة من نجوم الدراما الخليجيّة والعربيّة.
وعبّرت ستيفاني صليبا عن سعادتها الكبيرة للمُشاركة في هذا العمل، بخاصّة أنّه بمثابة باب واسع تدخل من خلاله للمرّة الأولى الدراما الخليجيّة بعد أعمال رمضانيّة عدّة ناجحة، أكان في الدراما العربيّة المُشتركة أم الدراما المصريّة .
وعن هذه التجربة الجديدة، قالت ستيفاني :"أنا مُتحمّسة جداً لهذا العمل ولهذا الدور بخاصّة أنّني أقف أمام سيّدة الشاشة الخليجيّة حياة الفهد التي أعتبرها أيقونة الدراما العربّية، ووجودها في العمل يُشكّل حافزاً كبيراً لي". وأضافت:" المُسلسلات التاريخيّة بمُختلف حقباتها هي شغفي. أمّا الشخصيّة التي ألعبها في العمل فهي استثنائيّة تحمل تناقضات عدّة سيتفاجأ بها الجمهور، كما أنّني سأتكلّم بأكثر من لغة وهذا تحدٍّ آخر أيضاً".
المصدر: لها
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