فنون ومشاهير

أول ظهور لنجلَي صابرين الوسيمين.. تعرفوا إليهما

Lebanon 24
22-09-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-866698-637679246068598500.png
Doc-P-866698-637679246068598500.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاجأت الفنانة صابرين، جمهورها أثناء حضورها الاحتفال بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "عروستي"، فور وقوفها على السجادة الحمراء، مع ابنيها في ظهور هو الأول لهما في حدث فني.

وحضر مع صابرين نجلاها الابن الأكبر علي والأصغر يوسف، وخطفا الأنظار بوسامتهما، ولاحظ الجميع الشبه الكبير في ملامحمهما مع والدتهما النجمة المصرية، وأشاد الكثير من التعليقات بعلاقة الصداقة الواضحة بين صابرين وابنيها الشابين، متمنين لهما النجاح.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:37 | 2021-09-22
16:00 | 2021-09-22
16:00 | 2021-09-22
14:45 | 2021-09-22
13:50 | 2021-09-22
13:31 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website