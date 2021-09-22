أول ظهور لنجلَي صابرين الوسيمين.. تعرفوا إليهما

فاجأت الفنانة صابرين، جمهورها أثناء حضورها الاحتفال بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "عروستي"، فور وقوفها على السجادة الحمراء، مع ابنيها في ظهور هو الأول لهما في حدث فني.وحضر مع صابرين نجلاها الابن الأكبر علي والأصغر يوسف، وخطفا الأنظار بوسامتهما، ولاحظ الجميع الشبه الكبير في ملامحمهما مع والدتهما النجمة المصرية، وأشاد الكثير من التعليقات بعلاقة الصداقة الواضحة بين صابرين وابنيها الشابين، متمنين لهما النجاح.