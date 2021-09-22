فنون ومشاهير

"ضرة" مودل روز حديث المتابعين...جميلة وسعودية أيضاً! (صورة)

Lebanon 24
22-09-2021 | 16:00
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نشر زوج عارضة الأزياء السعودية مودل روز محمد المحمود فيديو عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه شابة ترافقه في لوس أنجلوس. واعتبر بعض المتابعين الفيديو المتداول أنه يهدف استفزاز روز من خلال عارضة أزياء جديدة سيساعدها للوصول إلى الشهرة وتحقيق أحلامها كما فعل مع الأولى.
وعن هوية عارضة الأزياء الجديدة فقد كشفت المعلومات وفق موقع "الفن" أن اسمها ليالي وتحمل الجنسية السعودية، وكانت قد أثارت الجدل مؤخراً بعد أن شاركت فيديو لها تعلن فيه خضوعها لعملية ازالة السيلكون من الصدر كما هاجمت مودل روز قبل فترة على صفحاتها.
يذكر أن مودل روز لم تحصل بعد على الحكم بطلاقها وإذ هل يتزوج محمد مودل ليالي لتصبح ضرة روز قبل حسم الطلاق؟
 
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