فنون ومشاهير

ملكة جمال لبنان السابقة في نيجيريا... وتقبل حبيبها خلال مباراة في كرة السلة! (صور)

Lebanon 24
22-09-2021 | 14:45
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تمضي ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق عطلتها في نيجيريا برفقة حبيبها. ونشرت اليوم فديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيه وهي تقبل حبيبها اللبناني، خلال مشاهدتمها مباراة في كرة السلة.
 
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سانردا رزق

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نيجيريا

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