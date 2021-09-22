ستيفاني صليبا لأول مرة في مسلسل خليجي

وقّعت النجمة ستيفاني صليبا عقدا لتنضمّ بذلك إلى فريق مُسلسل "سنوات الجريش"، المُتوقّع عرضه خلال الموسم الرمضانيّ القادم إلى جانب سيّدة الشاشة الخليجيّة حياة الفهد ونخبة من نجوم الدراما الخليجيّة والعربيّة ومن إخراج مناف عبدالله، وتأليف محمد النابلسي.والمسلسل من النوع الدراميّ التاريخيّ يتناول فترة الحرب العالميّة الثانية وانعكاساتها على عدد من الدول العربيّة، وتدور أحداثه عام 1940 وينقل الواقع المرير والمُعاناة التي عاشتها الشعوب في تلك الفترة.وسيبدأ التصوير خلال الأشهر القليلة المُقبلة بين دولة الإمارات العربيّة المُتّحدة ودولة أوروبيّة لم يتمّ تحديدها بعد.وعبّرت عن سعادتها الكبيرة للمُشاركة في هذا العمل خاصّة أنّه باب واسع لها لتدخل من خلاله للمرّة الأولى الدراما الخليجيّة بعد أعمال رمضانيّة عدّة ناجحة إن في الدراما العربيّة المُشتركة أو الدراما المصريّة.