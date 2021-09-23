فنون ومشاهير

جورجينا رودريغز حقّقت 10 ملايين دولار في 4 أعوام

Lebanon 24
23-09-2021 | 01:00
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خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز الأنظار من بداية علاقتها بنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو خصوصاً أنها جميلة وجذابة وتتمتع بكل المواصفات التي تؤهلها للنجاح في مجال عرض الأزياء.
قبل تعرفها على كريستيانو، عملت جورجينا بائعة لدى ماركة عالمية، ويقال إن ذلك أتاح لها الفرصة للتعرف على النجم الكروي الشهير، لكن بعد بداية علاقتهما أصبحت تتصدر أغلفة المجلات وباتت سفيرة ووجهاً إعلانياً ودعائياً للعديد من الماركات، مما مكنها من الحصول على مبالغ مالية كبيرة جداً، إذ تقدر ثروتها بنحو 10 ملايين دولار جمعتها في 4 سنوات فقط.
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