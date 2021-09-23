فنون ومشاهير

تحرش جنسي وشروع بالقتل.. هذه آخر ملابسات قضية ابن طارق العريان الذي تعرّض للضرب في بيروت (فيديو)

Lebanon 24
23-09-2021 | 02:00
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ملابسات حادثة ضرب ومشاجرة نجل المنتج طارق العريان مع 10 شبان في لبنان لا تزال حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتنوَّعت القصص بين تحرش واعتداء وحتى شروع بالقتل.

 

في آخر التحديثات، عمل عمر طارق العريان على رفع دعوى قضائية ضد الفنانة المصرية- اللبنانية شيرين أبو العز ورفاقها بعدما انهالوا عليه بالضرب المبرح في احد مطاعم بيروت ما تسبب في إصابته إصابات بالغة ونقله للمشفى للخضوع لعمليات جراحية مستعجلة.

 

وخرجت صديقته رنا ديب للحديث عن تفاصيل الواقعة عبر برنامج MBC Trending وكشفت أن المشاجرة بدأت بعدما رفض عمر العريان مصافحة شيرين عبد العز بسبب تواجد خطيبته أسما سليمان برفقته ما أثار غضبها، فتقدم أحد رفاقها وتحرش بأسماء وقرصها في منطقتها الحساسة وصفعها ردًا على رفض العريان مصافحة شيرين، ومن هنا بدأت المشاجرة.

 

وأشارت محامية العريان أن الشبان قاموا بدفعه من على السلالم ويعتبر ذلك شروعًا في القتل.

 

على صعيد آخر، أوضحت وكيلة أعمال شيرين أن رواية العريان لا تمت للواقع بصلة، وأن العريان تعرقل وسقط على السلالم وهناك أدلة على ذلك ومقاطع فيديو ما يعني أنه لا أحد أقدم على دفعه، كما كشفت أن شيرين مصابة برضوض وكدمات على جسدها.

 

وأوضحت وكيلة الأعمال أن شيرين رفعت دعوى قضائية ضد العريان وخطيبته بتهمة ضربها وإحداث إصابات متفرقة في جسدها.

 

وفي رواية قديمة، تم الادعاء أن عمر العريان صفع شيرين أبو العز على وجهها بعدما تهجَّمت على خطيبته؛ الأمر الذي دفع 10 شبان بضربه ضربًا مبرحًا وإصابته إصابات خطرة في قدمه ويديه نتيجة تعرضه للكسور.

A post shared by صبحي عطري (@subhyotryofficial)

 

 
 

من هي شيرين أبو العز ؟

هي ممثلة مصرية- لبنانية،  تبلغ من العمر 28 عامًا، ولدت لأب مصري وأم لبنانية، لكنها تتبع طريقة الحياة اللبنانية فقد أشارت سابقًا أنها لم تأخد من والدها سوى الجنسية المصرية .

 

وقد اقتحمت شيرين عالم عرض الأزياء بعمر الـ13 واستمرت لمدة 3 سنوات لكنها قررت اعتزاله بسبب اقتحامها عالم التمثيل ولأن الجرأة لا يتقبلها الكثيرون، وكان أول أعمالها التمثيلية عام 2015 في مسلسل "قصة حب" مع ماجد المصري وباسل خياط، ونادين الراسي.

 

وشاركت الفنانة في عدة أعمال فنية آخرها في الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك"، وقدمت دور "سهام" في مسلسل "أرض جو" عام 2017 إلى جانب الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، كما شاركت في مسلسل "الزيبق" مع النجم كريم عبدالعزيز.

 

المصدر: البوابة
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