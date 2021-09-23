فنون ومشاهير

إليكم تفاصيل ترنح ماجدة الرومي في مهرجان جرش وهذه حالتها الصحيّة (فيديو)

Lebanon 24
23-09-2021 | 01:21
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كشفت مصادر لـ "لها" سبب ترنح الفنانة ماجدة الرومي أمس الأربعاء، خلال افتتاحها أولى حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

 

وأكّدت المصادر أنّ الرومي انشغلت بالتمارين مع الفرقة الموسيقية فلم تستطع تناول الطعام طوال اليوم إلى حين صعودها على المسرح، حيث شعرت بالتوعك قليلاً بسبب هبوط في ضغط الدم، قبل تحسن حالتها بعد اخضاعها للعلاج اللازم.

 

وغادرت الرومي المسرح بإحاطة مرافقيها والعازفين بعد ترنحها.

 

وتوقف الحفل لدقائق معدودة، قبل أن تعود للغناء مجددًا.

الفنانة ماجدة الرومي تفقد توازنها وتتعرض للإغماء أثناء حفلها في جرش#lebanon24 pic.twitter.com/eTNmQGfGNT

 
 

وتستمر الدورة 35 الحالية من المهرجان حتى 2 تشرين الأول المقبل، تحت شعار "جرش ... مزينة بالفرح".

 

ومن أبرز الفنانين العرب الذي يحييون فعاليات جرش هذا العام: جورج وسوف، وماجدة الرومي ونجوى كرم، وحسين الديك وسيف نبيل، إلى جانب الأردنيين عمر العبداللات، وديانا كرزون، ونداء شرارة وزين عوض، بالإضافة إلى حوالي 40 فرقة فنية وفلكلورية محلية وعربية وأجنبية، مع انعقاد مؤتمر نقدي للرواية العربية، وأمسيات شعرية وقصصية متنوعة.

 

ويُسمح فقط لمن تلقى اللقاح من دخول حفلات المهرجان عبر استخدام "تطبيق سند".

 

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