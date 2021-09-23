فنون ومشاهير

فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)

Lebanon 24
23-09-2021 | 03:00
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كشف الصحافي ربيع هنيدي عن محاولة سيدة إفساد زواج الفنانة السورية أصالة والشاعر العراقي فائق حسن.

 

و خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (تريندز) قال هنيدي إنه تلقى رسائل هاتفية من سيدة تؤكد أنها زوجة الشاعر فائق حسن ، و تدعي أن زواجه من أصالة هو مجرد زواج مصالح، ليتواصل هنيدي مع فائق حسن الذي نفى الموضوع جملة وتفصيلا.

 

وكانت أصالة قد أعلنت زواجها من الشاعر العراقي فائق الحسن ومدير أعمال الفنان ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان، ليثير الأمر الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

بدوره التزم العريان الصمت واكتفى بنشر صورة جمعته بتوأمه من أصالة، على تطبيق انستغرام، ونالت إعجاب بعض متابعيه، فيما اعتبر البعض الآخر انها ردة فعل له على ارتباط طليقته الجديد.

المصدر: البوابة
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