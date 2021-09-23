سلاف فواخرجي ترثي والدها بقصيدة مبكية: "شو يعني ادخل البيت وماشوفك"

رثت الفنانة السورية سلاف فواخرجي والدها الناقد السينمائي محمد فواخرجي الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي، فنشرت قصيدة مؤّثرة في حساباتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وقالت:
شو يعني ادخل البيت وماشوفك
شو يعني دور عليك وما اتبارك بوشك
شو يعني ما إوعى الصبح ع اسمي من تمك
شو يعني يبقى الصدى ويغيب صوتك
شو يعني انت مالك هون بس مّلّلي الدنيه عطرك
وشو يعني يمرق وقت وماتكون وقتي واحمل همك
وشو يعني بطّل اعمل صبي حلاق واحلقلك
شو يعني ساعتك ع جنب ومانها بإيدك
شو يعني كتابك مسكّر وباردة مكتبتك
قميصك المكوي بزيادة وبيجامتك وتفاصيلك
الزيتونة كانت ناطرة أول مطرة
انجرح المطر بروحتك، ونشفت
العنب بطّل حلو ومنه الدمع أحمر
والصبار زاد شوكه قهر وأسى بعدك
والياسمينة دبلت على غيابك مش مصدقة
وبعدها عالباب ناطرتك
يا بابا… كنت ضل شوي… اشتقت شمك
لو عشت العمر عمرين، بحاجتك
وبيبقى بكير وبعد بكير
وماشبعت منك".
وحضر عزاء الراحل في العاصمة السورية دمشق عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم أسعد فضة، دريد لحام، أمل عرفة، شكران مرتجى، عبدالمنعم عمايري، رشيد عساف، ناهد الحلبي، وفاء موصللي وغيرهم.