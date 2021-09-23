سلاف فواخرجي ترثي والدها بقصيدة مبكية: "شو يعني ادخل البيت وماشوفك"

رثت الفنانة السورية سلاف فواخرجي والدها الناقد السينمائي محمد فواخرجي الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي، فنشرت قصيدة مؤّثرة في حساباتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وقالت:

شو يعني ادخل البيت وماشوفكشو يعني دور عليك وما اتبارك بوشكشو يعني ما إوعى الصبح ع اسمي من تمكشو يعني يبقى الصدى ويغيب صوتكشو يعني انت مالك هون بس مّلّلي الدنيه عطركوشو يعني يمرق وقت وماتكون وقتي واحمل همكوشو يعني بطّل اعمل صبي حلاق واحلقلكشو يعني ساعتك ع جنب ومانها بإيدكشو يعني كتابك مسكّر وباردة مكتبتكقميصك المكوي بزيادة وبيجامتك وتفاصيلكالزيتونة كانت ناطرة أول مطرةانجرح المطر بروحتك، ونشفتالعنب بطّل حلو ومنه الدمع أحمروالصبار زاد شوكه قهر وأسى بعدكوالياسمينة دبلت على غيابك مش مصدقةوبعدها عالباب ناطرتكيا بابا… كنت ضل شوي… اشتقت شمكلو عشت العمر عمرين، بحاجتكوبيبقى بكير وبعد بكيروماشبعت منك".وحضر عزاء الراحل في العاصمة السورية دمشق عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم أسعد فضة، دريد لحام، أمل عرفة، شكران مرتجى، عبدالمنعم عمايري، رشيد عساف، ناهد الحلبي، وفاء موصللي وغيرهم.